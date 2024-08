Bassetti striglia Tamberi | Si improvvisa medico e dice cosa inesatte L’errore sul dimagrimento per le Olimpiadi e i calcoli | Così più rischi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) Per Gianmarcoarriva la bacchettata anche di Matteo, dopo che l’atleta azzurro «si erato» per rispondere alla polemica sulla perdita di peso prima dellee l’insorgere deirenali. Sui socialaveva provato a ribattere a chi lo aveva accusato di aver aumentato ilo di insorgenza deicon il suo. In una storia su Instagram, il campione olimpico aveva scritto: «Giustro per dare qualche informazione in più a chi scrive senza informarsi È l’aumento di peso che porta a un maggioreo di coliche renali non la perdita di peso». La lezione diQuella risposta però deve aver fatto sobbalzare sulla sedia l’infettivologo del San Matteo di Genova.rimprovera adi aver invaso un campo non suo. E di aver scritto «cose».