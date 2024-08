Auto ribaltata | cinque feriti uno gravissimo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) ORVIETO E’ di, di cui uno in maniera gravissima, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri in mattina lungo la carreggiata nord dell’strada del Sole, all’altezza di Fabro. Si tratta dipersone di nazionalità straniera. Il tratto di A1 teatro dell’incidente è r imasto chiuso durante le operazioni di soccorso per poi essere riaperto inizialmente su un’unica corsia. Secondo la ricostruzione della polizia stradale, ierano a bordo di un solo veicolo che per cause in via di accertamento si è ribaltato, restando comunque in carreggiata. Sul posto sono intervenute alcune ambulanze e l’elisoccorso per il ferito più grave. Impegnati nei soccorsi anche i vigili del fuoco e il personale della distrade per l’Italia in servizio ad Orvieto. Nel tratto coinvolto dall’incidente si sono formati alcuni chilometri di coda, gradualmente in via di smaltimento.