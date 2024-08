Atalanta Zaniolo verso il forfait in Supercoppa | si allena ancora a parte

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024) All’antivigilia dellaEuropa l’fai conti con la situazione fisica precaria di Nicolò. Il classe 1999 vailper la partita di mercoledì (14 agosto) contro il Real Madrid. L’ex Roma è alle prese con una tendinite al piede sinistro che gli ha impedito anche di prendereall’ultimo test prima della sfida di Varsavia, venerdì (9 agosto) ad Amburgo con il St. Pauli, terminato con una sconfitta per 3-0. Il piede è lo stesso operato lo scorso maggio, anche se non è detto che i problemi siano direttamente correlati:infatti aveva lavorato in gruppo per una decina di giorni prima di fermarsi nuovamente. Il recupero per la, insomma, sembra ormai da escludere: per vederlo all’opera in una gara ufficiale dopo la mezz’ora di Parma servirà averepazienza.