Alvaro Morata e Alice Campello si sono lasciati | Molte incomprensioni ma è stato meraviglioso

(Di lunedì 12 agosto 2024)si. Lo hanno annunciato entrambi nel mattino di oggi, lunedì 12 agosto, con due storie pubblicate sui rispettivi account Instagram. “Dopo un momento di riflessione,ed io abbiamo preso la decisione di separare i nostri cammini. Una relazione meravigliosa di rispetto reciproco in cui ci siamo amati e aiutati l’un l’altra tantissimo”, scrive. “stati anni meravigliosi la conseguenzastati i nostri quattro figli, senza dubbio la cosa migliore che abbiamo fatto insieme. “È una decisione dolorosa per la quale chiediamo rispetto ed empatia”, aggiunge il calciatore spagnolo. “Non si inventino storie per un minuto di protagonismo, perché, ripeto: non c’è stata in alcun momento mancanza di rispetto, solocontinue che poco alla volta hanno consumato la relazione.