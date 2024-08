Adieu Parigi dal volley femminile alla storica spedizione bergamasca | il bilancio delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 12 agosto 2024). Con la cerimonia di domenica sera (11 agosto) asi è ufficialmente conclusa la 33esima edizioneestive, a 100 anni esatti di distanza dall’ultima edizione nella capitale francese. Terminate le competizione è inevitabilmente ora di bilanci, per riassaporare un cammino durato 17 giorni ma partito molto prima. I Giochi dirappresentano unaedizioni più chiacchierate della storia. La pioggia di critiche non si è mai fermata, come quella atmosferica che ha costretto i capi di stato ad assisterecerimonia di apertura sotto l’acqua. Tanti i punti critici, dSenna inquinata, al villaggio olimpico bocciato dagli atleti causa mancanza di aria condizionata e letti di cartone, passando per la mensa povera di proteine e i sabotaggi informatici.