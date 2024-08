A 11 mesi rischia di annegare nella vasca da bagno E' in prognosi riservata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) Perugia, 12 agosto 2024 – Una bambina di 11si trova ricoverata interapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Pescara dopo averto didadi un appartamento a Mosciano Sant’Angelo (Teramo), dove una coppia di genitori di Perugia era in vacanza. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto, ma da una prima ricostruzione sembra che la piccola stesse giocandodainsieme alla sorellina, quando è scivolata ed è finita con la testa sott’acqua. E’ stata la madre ad accorgersi di quanto stava accadendo. Ad allertare i soccorsi sarebbero stati i vicini. Con ogni probabilità sarà aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda.