90 anni di Telese | il 15 Agosto cerimonia di consegna delle pergamene celebrative il 6 Settembre la Cena Telesina

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’estateè in pieno fermento. Alle iniziative del cartellone estivo si aggiungono gli eventi programmati per le celebrazioni dei 90della nascita del Comune di. Tra questi va segnalata ladidiche avverrà nel giorno di Ferr. “nel tempo: la storia, le memorie, le persone”, il titolo dell’iniziativa che si svolgerà Giovedì 15nell’anfiteatroTerme, a partire dalle 10.30 con la celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Valentino Di Cerbo, vescovo emerito di Alife-Caiazzo. Seguirà lacon unaufficiale per rimarcare l’importanza del 90ennale. Le, personalizzate, verrannote agli over 90 diTerme.