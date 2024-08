Voleva colpire davvero Sharon? | la fuga dell' assassino cosa non torna sull' omicidio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) È falso "che io non volevo sposare. Non è così". Lo ha detto Sergio Ruocco, il compagno diVerzeni, la 33enne uccisa con quattro coltellate a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo, in un'intervista al Corrierea Sera. "Avevamo appena finito il corso per fidanzati emo prenderci il tempo per organizzare con calma il matrimonio nel 2025. Stavamo iniziando a guardare i ristoranti", ha detto l'uomo al quotidiano di via Solferino. Rispondendo a una domanda su che idea si è fatto, l'idraulico 37enne dice di aver inzialmente "pensato agli spacciatori in piazza ma adesso non ci credo più". Intanto le indagini proseguono. Il dubbio che si fa strada è uno solo:era l'obiettivooppure avrebbe colpito a caso? Ma gli interrogativi si pongono anche sul piano'identikit del killer.