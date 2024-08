Situazione fuori controllo Rabbia del sindaco dopo l’incidente | Caccia più intensa ai cinghiali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Pieve Santo Stefano (Arezzo), 11 agosto 2024 – «Occorre unadi selezione piùe non accetto quanto è stato scritto in un sito a proposito del: non è stato il motociclista a investire il cinghiale, ma l’esatto contrario". È francamente arto Claudio Marcelli,di Pieve Santo Stefano, nel giorno in cui ha perso la vita il suo concittadino Andrea Camaiti, che conosceva benissimo e con il quale aveva un ottimo rapporto. "Igirano spesso anche dentro il paese – spiega il primo cittadino – tanto che mi sono già trovato costretto a inoltrare la specifica richiesta all’autorità competente, l’ambito territoriale di(Atc), al fine di contenere la proliferazione di questi animali.