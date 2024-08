Rogo mortale in via Aniene a Ravenna | il 49enne è deceduto per asfissia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Aveva fumo nei polmoni tanto che la causa della sua morte è stata inquadrata in un’. I primi risultati dell’autopsia sulSimone Bonini, restituiscono insomma uno scenario compatibile con un decesso legato direttamente all’incendio che giovedì mattina aveva colpito l’appartamento al terzo piano di un condominio di via, a ridosso del centro, dove l’uomo abitava. In attesa della relazione conclusiva del medico legale - che comprenderà anche il risultato delle analisi tossicologiche -, altri scenari perdono dunque ulteriormente quota: tanto più se si pensa che la porta era chiusa dall’interno e che dalle finestre sarebbe stato difficile passare. I vigili del fuoco si erano imbattuti nelormai esanime quando verso le 7.