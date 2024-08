Reggio Emilia Valentina Fino muore a soli 31 anni | un volo di 100 metri in un canalone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Una tragedia si è consumata sull’Appennino Reggiano, dove una giovane escursionista di 31ha perso la vita precipitando in un dirupo per circa cento. L’incidente è avvenuto sul sentiero Cai 675, nella zona di Ghiaccioni, vicino al rifugio Rio Pascolo, nel comune di Ventasso. Trova la morte a 31in montagna, dopo essere precipitata per oltre 100in un: così ha perso la vita, infermiera di Bologna. La tragedia sull’Alpe di Succiso, nel Reggiano, ieri attorno alle 16. Leggi anche: Valle d’Aosta, 68enne disperso in val di Grassoney: ricerche in corsoera in compagnia del suo compagno quando, all’improvviso, è scivolata cadendo in un profondo. Il fidanzato ha lanciato immediatamente l’allarme, ma i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvarla.