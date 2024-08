Patron Somma completa il roster | la Salerno Ponteggi ’92 accoglie Aby Yusuf

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ Abiodun Damilare, per gli amici Aby, l’ultimo innesto della’92 per il prossimo campionato di Serie A2 femminile. L’atleta di origini nigeriane ha 24 anni e proviene dalla Basket Girls Ancona, club con cui ha fatto tutta la formazione fin dal 2016, disputando dapprima i campionati giovanili, poi la Serie B e infine, nelle ultime due stagioni, la Serie A2. “Sono molto contenta di aver firmato per. È una neopromossa ma so che ha un buon gruppo, una società seria, un bravo allenatore. In, c’è tutto per fare belle cose. Ho parlato col presidentee mi ha dato impressioni positive fin da subito. – ha detto la giocatrice classe 2000, che può disimpegnarsi da ala forte o da pivot. – L’anno scorso l’A2 è stata difficile ma siamo riuscite a salvarci con grande unità di intenti.