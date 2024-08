Parigi 2024 basket femminile trionfo USA a fil di sirena | Francia battuti Stati Uniti vincono il medagliere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Conclusione incredibile delle Olimpiadi di, che hanno visto l’ultimo titolo assegnato nella finale del torneo di. Ottava medaglia d’oro consecutiva per gli, che mai come oggi hanno rischiato di perdere la loro storica imbattibilità: lapadrona di casa si arrende 66-67, al termine di un match tiratissimo davvero fino all’ultimo secondo. La vittoria delle statunitense consente inoltre a Team USA di vincere ilgenerale dei Giochi: il quarantesimo oro permette aglidi raggiungere la Cina, che però ha meno medaglie d’argento all’attivo. E’ anche la giornata della leggenda per Diana Taurasi, che diventa la terza atleta nella storia a vincere l’oro olimpico in sei diverse edizioni dei Giochi.