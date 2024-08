Pari a Friburgo viola ok Colpani-Kean l’intesa c’è Palladino coccola Amrabat

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) All’improvviso Sofyan. In campo, dove il marocchino – con soli tre allenamenti in gruppo – è tornato a giocare nell’amichevole con ilche ha chiuso i test estivi della Fiorentina (2-2 il finale, ma coiche fino al 90’ conducevano con merito di due gol), ma anche nella testa di Raffaele. Che oltre a premiare il centrocampista con la maglia da titolare nella sfida in Germania, ha parlato in modo chiaro a proposito dell’ex United: "Con Sofy è nato un bel rapporto: ho conosciuto un grande uomo. Vedremo quello che succederà sul mercato ma io sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo per tutto l’anno". Un fulmine a ciel sereno che potrebbe cambiare all’improvviso i piani di mercato della società.