Oro dell’Italia nella pallavolo femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 | quanto guadagnano le azzurre

(Di domenica 11 agosto 2024) Le ragazze dell’Italvolley fanno l’impresa nell’ultimo giorno diconquistando l’oro olimpico. In finale contro le campionesse in carica degli Stati Uniti, la Nazionale delleguidata da Julio Velasco porta a casa la medaglia più preziosa per la prima voltastoria dellaitaliana. Una rivincita per il tecnico di origini argentine che con la “Generazione dei fenomeni” della squadra maschile perse per un solo punto la finale di Atlanta ’96. Un tabù spazzato via da Paola Egonu e le altre fenomenali compagne che hanno dominato il torneo dall’inizio alla fine.