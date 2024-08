Nessun miracolo Sinner è ben lontano dall’essere al 100% ed è normale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Gli exit poll da Montreal sono abbastanza indicativi: Jannikè benaldella condizione.a falsa tonsillite (e non dovrebbe neanche essere necessario sottolinearlo),a guarigionesa,trionfo a Montreal nella difesa dei 1000 punti dominando il torneo dopo aver dato forfait ai Giochi Olimpici. Per chi ha imparato a conoscere il tennista altoatesino negli ultimi anni dubbi non ce n’erano, ma ciò che si è visto in campo e sentito direttamente dalla bocca di Jannik in questa settimana canadese è esaustivo a comprendere la situazione. Perché, in condizioni normali, da Rublev non perde: i precedenti erano lì a dimostrarlo. A livello tecnico/tattico il russo non ha le armi per poter impensierire uno che gioca come l’azzurro. E non è un caso che le sue vittorie fino ad oggi erano arrivate soltanto per ritiro.