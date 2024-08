Neres-Napoli annuncio sull’attaccante | è tutto vero piovono conferme sull’affare

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Ore calde in casa delper il mercato in entrata. Arriva, infatti, unimportanteche piace molto alla squadra partenopea. Di seguito riportate ledell’affare Il, ieri sera, ha disputato la prima partita della stagione 2024/2025. Infatti, gli azzurri hanno giocato il primo turno di Coppa Italia contro il Modena vincendo ai rigori grazie a un’ottima prestazione di Meret. Dopo la qualificazione, la squadra di Antonio Conte può concentrarsi sull’inizio della Serie A dove ha in programma la partita contro ilna domenica 18 agosto alle ore 18.30. Nel frattempo, la società dellavora senza sosta sul mercato con l’obiettivo di regalare ad Antonio Conte una squadra che possa competere ad alti livelli.