Lotta altri due ori per il Giappone nell’ultima giornata delle Olimpiadi

(Di domenica 11 agosto 2024) Cala il sipario sullaalledi Parigi 2024: nella sesta ed ultima sessione di finali sono stati assegnati due titoli nello stile libero (-65 kg e -96 kg) ed uno nella femminile (-76 kg). Non c’erano azzurri qualificati per i Giochi in queste categorie di peso. Nei -65 kg dello stile libero l’oro è del nipponico Kotaro Kiyooka, che liquida per 10-3 l’iraniano Rahman Amouzadkhalili, mentre si mettono al collo il bronzo il portoricano Sebastian C. Rivera, che supera di misura il mongolo Tulga Tumur Ochir, battuto per 10-9, e l’albanese Chermen Valiev, che piega per 13-12 il magiaro Iszmail Muszukajev.