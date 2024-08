Italia è tutto vero | oro nel volley! Capolavoro di Velasco super Egonu | il colpo che fa impazzire i social | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L'mette le mani sull'oro olimpico nelfemminile a Parigi 2024. Un'impresa storica che le ragazze di Juliohanno portato in porto con grandissima determinazione travolgendo gli Stati Uniti nella finalissima. La gara non è mai stata in discussione: primo set vinto 25-18, il secondo 25-20 e il terzo 25-17. Protagonista Paolache ha messo a segno 11 punti nel primo set e ben 16 nel secondo. Une proprio record. Si realizza dunque il sogno azzurro di mettere al collo l'oro olimpico per il. Juliosolo qualche giorno fa aveva detto: "Dobbiamo smettere di parlare dell'oro che manca, mi riferisco sopratai giornalisti. Secondo me è deleterio per la squadra maschile e per tutti.