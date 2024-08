Il Tour ha tirato la volata agli hotel

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilde France porta più turisti e attira molti stranieri. È emerso durante l’ultimo incontro della Dmo, la Destination management organization, formata dalle categorie economiche e damministratori pubblici di Cesenatico. In questa sede sono stati presentati i dati relativi al primo semestre del 2024 con un’analisi del brand Cesenatico sia per quanto riguarda la reputazione online, che per quanto concerne le presenze e l’occupazione alberghiera e delle altre strutture ricettive. Il periodo preso in esame è interessante per due motivi: il mese di maggio è stato quello dei grandi eventi sportivi internazionali, come Triathlon Challenge, Nove Colli e Spartan Race, e della partenza della tappa Cesenatico-Bologna delde France di domenica 30 giugno.