Il cappello alla pescatore è l’accessorio inaspettato dell’estate

(Di domenica 11 agosto 2024) Life&People.it A distanza di 30 anni dal pieno della cultura e del vestiario britpop, quando Damon Albarn e Liam Ggher si lanciavano insulti e frecciatine davanti al microfono di turno, spesso coperti da un bellissimopescatora, questo accessorio sta ritornando sempre più in voga e non solo durante i festival e i concerti estivi. Siamo di fronte invece a quello che è divenuto ormai un vero e proprio must per ogni brand, immancabile a colorare ciascuna sfilata di stagione nelle versioni a uncinetto più elaborate. Da Bella Hadid ad Hailey Bieber, sono diverse le celebrità che negli ultimi mesi hanno indossato questorivisitato in chiave artisanal. La tendenza estiva ideale da abbinare con costume da bagno e pareo o con camicia larga per la spiaggia.