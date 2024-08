Grande Fratello 2024 confermata un’altra concorrente | l’annuncio di Alfonso Signorini

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 11 agosto 2024) A circa un mese dalla partenza della nuova edizione del, il cast che entrerà nella casa più spiata d’Italia incomincia a prendere forma. Numerosi nomi sono stati accostati al reality e alcuni sembrano ormai certi di partecipare. Tuttavia, la rete di contatti dinon si ferma e in queste ore arrivainattesa conferma. Attraverso un commento su “X”, infatti, il padrone di casa ha ufficializzato la presenza di Jessica Morlacchi.-2025: anche Jessica Morlacchi nel cast Una nuova conferma è arrivata in queste ore su “X” e proviene proprio da. Ebbene sì perché sotto un post che vociferava la possibile partecipazione di Jessica Morlacchi, il conduttore è intervenuto personalmente con un commento. Tre emoji con l’applauso che sembrano affermare in maniera inequivocabile che la cantante farà parte del reality.