Fine del reato di abuso di ufficio Era una norma indeterminata ma nessun ‘regalo’ ai sindaci

(Di domenica 11 agosto 2024) Sindaco Mario Pardini, come giudica l’abolizione deldi? “Sono molto contento. E’ da quanto sono diventato sindaco che ne parliamo all’interno dell’Anci. La richiesta di superare questoè sempre stata trasversale, abbracciando idi centrodestra e quelli di centrosinistra“. Eppure, le opposizioni hanno votato contro la riforma del ministro Nordio “E questo mi ha lasciato un po’ perplesso, viste anche le posizioni di moltoPd. Mi ricordo che una volta fui intervistato alla radio assieme all’allora sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, esponente di spicco del Pd e che però aveva opinioni molto simili alle mie“. Da dove nasce la sua contrarietà all’di? “Dal fatto che era unatroppocome fattispecie di. Non a caso ben oltre il 90 per cento delle imputazioni finiva con il proscioglimento o con l’archiviazione“.