F1 il mercato piloti non va in vacanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Mentre i motori della Formula 1 tacciono per la pausa estiva, ilcontinua a tenere banco Mentre i motori tacciono durante la pausa estiva, ildella Formula 1 continua a ruggire, promettendo colpi di scena e decisioni cruciali per il futuro del circus. Nonostante i recenti annunci, tra cui il passaggio di Carlos Sainz alla Williams, rimangono ancora quattro sedili da assegnare per la stagione 2025 di Formula 1. La conferma di Sergio Perez fino a fine stagione ha gettato benzina sul fuoco delle speculazioni. Nonostante le critiche aperte di Christian Horner e Helmut Marko, il messicano resta al suo posto, alimentando teorie su possibili pressioni esterne, inclusa quella di Liberty Media per salvaguardare l’interesse del GP del Messico.