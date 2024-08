Chi parla non sa | cosa sta passando Angela Carini dopo la Khelif l' attacco del fratello

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)Imaneanche Lin Yu Ting, l'altra pugile "discussa" di questi Giochi, conquista l'oro olimpico. Lo fa nei 57 kg, battendo in finale la polacca Julia Szeremeta. Come nel caso dell'algerina, anche la sua presenza a Parigi era stata oggetto di polemiche per un presunto gender test non superato ai Mondiali del marzo 2023 e per il quale fu squalificata dall'Iba, Federazione che però non è più riconosciuta dal Cio. Il Comitato Olimpico Internazionale ha più volte difeso la Lin: "È una donna e ha il diritto di partecipare alle competizioni femminili". Intanto laha presentato una denuncia per cyberbullismogli attacchi ricevuti sui social in queste settimane. Ma a tenere banco è anche lo sfogo, sempre sui social, deldi, l'atleta che si è ritirata dall'incontro con lai aver ricevuto un pesante pugno sul volto.