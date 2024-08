Calciomercato Serie A | Milan visite e firma per Royal La Juve spinge per Gonzalez

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)o, 11 agosto 2024 – A una settimana dall’inizio del nuovo campionato, continua a muoversi il mercato delle società diA che puntano a rinforzarsi e a farsi trovare pronte ai blocchi di partenza della stagione. Tra i club più attivi c’è senza dubbio ilche è pronto a piazzare il terzo colpo dopo Morata e Pavlovic: si tratta del brasiliano Emerson, che questa sera è atterrato allo scalo meneghino di Linate e domani inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. In mattinata inizierà infatti l’iter dellemediche che prevederà anche i test di idoneità sportiva e precederà lasu un contratto di quattro stagioni con opzione per la quinta. Al Tottenham, al termine di una trattativa che è durata diverse settimane e ha ripreso quota dopo l’infortunio rimediato da Florenzi, andranno circa 15 milioni di euro più bonus.