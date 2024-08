Sollevamento pesi | leggenda Lasha Talakhadze! Il georgiano conquista il terzo oro consecutivo alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Tutti in piedi per la. Il fenomenoha appena vinto per la terza volta consecutiva la medaglia d’oro olimpica trionfando nella categoria +102 kg, penultima gara del programma olimpico di Parigi 2024. Un trionfo ancor più significativo rispetto a quelli precedenti, in quanto avvenuto in una condizione di forma decisamente precaria, testimoniata anche da alcune prestazioni negative nelle ultime uscite pre-olimpiche. Ilsta ha costruito il successo sullo slancio, performando comunque moto bene anche nello strappo, dove ha alzato prima 210 kg e, successivamente 215 kg.