Softball | Saronno vince la doppia sfida contro Forlì in Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Si avvia alla conclusione la regular season valida per il Campionato diA1 2024 di, in lieve ritardo rispetto alla solita tabella di marcia a causa della lunga pausa imposta dai Campionati Mondiali 2024 andati in scena a Castions di Strada. Poche sorprese nell’ultimo turno prima della seconda fase (che avrà una coda il prossimo 17 agosto con il recupero tra Macerata e), contrassegnato dal divertente sdi alta classifica tra la seconda della classee la terza. Unadove a spuntarla sono state le lombarde, imponendosi con il risultato di 1-3 in occasione del primo match e per 4-5 nel secondo. Tutto facile poi per Caronno, abile ad avere la meglio sull’Old Parma per 6-0 e 7-0. Successo in scioltezza anche per Pianoro che, tra le mura amiche, ha archiviato la pratica Collecchio passando per 3-10 e per 0-11.