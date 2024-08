Sinistra immobile per 10 anni e la Bolkestein è già vecchia L' affondo di Cisint sulle spiagge

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 agosto 2024) «L'Europa, anche in questo caso, si è dimostrata matrigna, nonché lontana dalla realtà. La situazione dei balneari in Italia è molto diversa da ciò che era nella testa di. Quella direttiva ormai ha la sua età». A dirlo Anna Maria, neo eletta eurodeputata della Lega.Perché questa normativa è superata? «Era rivolta alla gestione dei servizi e non all'utilizzo dei beni, già dalla prima stesura. Non è attuale perché lontana dal contesto odierno. Nel nostro Paese parliamo perlopiù di piccoli imprenditori, di famiglie che hanno investito i sacrifici di una vita. Dobbiamo compiere ogni sforzo possibile affinché il loro lavoro non sia buttato al vento».