Se son rose | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 10 agosto 2024) Se son: trama, cast e streaming delsu Rete 4 Stasera, sabato 10 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Se sonitaliano del 2018, scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Leonardo è un cinquantenne ostinatamente single che fa il giornalista di successo sul web, occupandosi di alte tecnologie e ha una figlia di 15 anni, Yolanda, lascito di un matrimonio naufragato. Yolanda è stanca di vedere il padre nutrirsi di involtini primavera surgelati e crogiolarsi nel suo infantilismo regressivo, quindi pensa che la chiave di volta possa essere una relazione stabile. Per metterlo di fronte ai suoi innumerevoli fallimenti in ambito sentimentale Yolanda decide di mandare a tutte le ex di Leonardo un sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”.