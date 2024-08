Scoperta sensazionale a Berbenno spunta in un cantiere una tomba 4 000 anni fa | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Ano antichi reperti archeologici e i lavori per la nuova palestra si devono fermare. Potrebbe essere unadi quelle importanti, dal punto di vista archeologico e storico, quella effettuata casualmente nei giorni scorsi nel centro di, in via Roma, nel corso degli scavi effettuati per poter edificare, come da programma, una palestra per i bambini della scuola primaria del paese. Una volta verificata la presenza di questi reperti i lavori sono stati sospesi, in attesa dell’intervento degli uomini della Soprintendenza dei beni archeologici che dovranno stabilire le specifiche di quanto trovato, datarlo e, presumibilmente, spostarlo e metterlo in sicurezza.