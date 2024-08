Salto in alto la finale in diretta | Tamberi è fuori si ferma a quota 2 27 Fantastico l’altro azzurro Sottile | arriva a 2 34 ed è quarto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) E’ iniziata ladelinalle Olimpiadi di Parigi. Allo Stade de France di Saint Denis èto anche Gianmarcodopo le ultime 10 ore thriller come l’intera settimana: è stato di nuovo ricoverato e poi dimesso dall‘ospedale a causa del riacutizzarsi di un’altra colica renale. I dolori, poi il ricovero e la decisione di gareggiare d’accordo con i medici della Fidal, la federazione di atletica leggera. Gimbo – portabandiera dell’Italia, marchigiano di Offagna, 31 anni – anche se non nella migliore delle condizioni, combatterà per difendere l’oro di Tokyo. In gara per l’Italia nelladiinc’è anche Stefano, 26 anni, piemontese di Borgosesia. Segui ladella gara su ilfattoquotidiano.it.