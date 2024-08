Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo | il teaser della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 10 agosto 2024)e gli dei: ilDopo il grande successoprima, Disney annuncia l’entrata in produzione del secondo ciclo die gli deiche sarà basato sul romanzo Il Mare dei Mostri e sarà trasmessa da Disney+. In occasione del D23, lo studio ha diffuso untrailerserie e un primo poster che mostra la bandiera del campo Mezzo-Sangue sul bagnasciuga. Basata sulla saga di libri best-sellerDisney Hyperion del pluripremiato autore Rick Riordan, edita in Italia da Mondadori,e gli deiè interpretata da Walker Scobell (), Leah Sava Jeffries (Annabeth Chase) e Aryan Simhadri (Grover Underwood).