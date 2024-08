Parigi 2024 Khelif medaglia d’oro nella boxe

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Imane, categoria 66 kg, alle Olimpiadi di. La 25enne pugile algerina, uno dei personaggi più discussi dei Giochi, in finale batte la cinese Yang Liu.vince il match sulla base di un verdetto unanime: i 5 giudici le assegnano il successo in tutti i 3 round.prima ripresa, l’atleta africana piazza 2 colpi puliti che sono sufficienti per ottenere lo score di 10-9. Stesso copione nel secondo round: stesso punteggio a favore di, che non consente a Yang Liu di portare attacchi efficaci. La pugile algerina, grazie alle lunghe leve, gestisce gli scambi eterza ripresa, consapevole di avere la vittoria a portata di mano, può disimpegnarsi in scioltezza. Un altro 10-9, verdetto unanime e