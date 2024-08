Pappagallino della fortuna messo in salvo a Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn’operazionePolizia Locale di– Nucleo I.A.E.S. Ambientale e U.O. Avvocata a tutela degli animali, in particolare a tutela dei tristemente famosi ‘pappagallini’, ha portato al sequestro di unspecie ‘Parrocchetto ondulato’ in Piazza San Domenico a. Il– detenuto da R.O. – era costretto in una scatola di legno dalla quale non poteva volare in quanto gli erano state strappate le penne remiganti, ossia le penne che consentono agli uccelli di volare. Il povero volatile era costretto, senza acqua e cibo, a pescare con il becco le schedine del gioco del lotto, mediante movimenti stereotipati cui veniva costantemente obbligato dall’uomo, per poi offrirle ai passanti in cambio di soldi.