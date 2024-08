Osimhen al via il braccio di ferro con il Napoli | rifiutate due possibili opzioni per l’addio!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Il futuro di Victorcontinua ad essere in bilico. L’attaccante delè fuori dal progetto di Antonio Conte. Sono giorni caldi per il futuro dele non solo. Tra i problemi presenti in rosa, c’è senza dubbio quello legato a Victor. Intorno al calciatore, ha preso vita una vera e propria telenovela che con ogni probabilità si concluderà con. Infatti, la cessione del nigeriano è ormai scontata, anche se resta da trovare la giusta compagine interessata all’acquisto. Proprio in questa direzione starebbe lavorando l’intera dirigenza azzurra. Non a caso, la società sarebbe a caccia di un club che assicuri i 120 milioni di euro della clausola, anche se la missione è tutt’altro che scontata. I club a prendere informazioni son stati diversi, ma senza mai sferrare l’assalto decisivo.