Open arms | Soccorse 55 persone a largo di Lampedusa Tra loro 5 bambini e un neonato di un mese | erano in mare da 3 giorni

(Di sabato 10 agosto 2024) Il veliero Astral dell’ONGha soccorso questa mattina 55nella zona SAR italiana, adi(AG). I naufraghi, tra cui 5e undi 1, viaggiavano su una barca di metallo divisa in due parti legate insieme tramite lacci, corde e vecchi stracci,partiti 3fa da Sfax, in Tunisia. All’arrivo del veliero Astral sul luogo, l’imbarcazione era in pessime condizioni e circa 20già in acqua. I soccorritori di– in costante contatto con le autorità di Italia, Malta e Tunisia – hanno lanciato in prossimità dell’imbarcazione un gommone e una zattera di salvataggio, assicurando le altre, ancora sull’imbarcazione, con dei gilet di salvataggio. Tra le 55, provenienti da Burkina Faso, Camerun, Senegal e Chad, ci sono 16 donne e 6di cui alcuni molto piccoli.