Non convocato è ufficiale | sempre più vicino al Napoli

(Di sabato 10 agosto 2024) Buone notizie per il: l’obiettivo di mercato non è stato, è ormaipiùagli azzurri Per ilè un momento molto importante di calciomercato. Antonio Conte è in attesa di rinforzi, sia a centrocampo che in attacco. La questione Osimhen tiene ancora banco ma in casa azzurra, per evitare problemi, si sta pensando all’acquisto di Lukaku a prescindere. L’ex Inter e Roma arriverebbe dal Chelsea, e quindi dalla Premier League, ma il viaggio dall’Inghilterra all’Italia potrebbe farlo in compagnia. Giovanni Manna infatti èpiùa strappare il sì definitivo del centrocampista Billy Gilmour, individuato come profilo ideale per assumere il ruolo di vice Lobotka. Proprio in questi minuti è arrivata una conferma importante.