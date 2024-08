Nadia gazzella d’argento Diaz bronzo da favola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Sen-sa-zio-na-le! Scritto proprio così, sillabato. Per dare enfasi a qualcosa di stupefacente. Solo che è tutto vero. E mi viene quasi il groppo in gola, perché una italianasui 10 mila alla Olimpiade nemmeno è storia. È poesia.Battocletti corre come unae il cuore dell’artista. Con ldi, negli stessi minuti, il triplistaHernandez, ex cubani, ci porta ilatterrando a 17,64. Di colpo, la nostra atletica dismette i panni di Cenerentola. E manca ancora Gimbo Record. La Regina d’Europa, la audacissima, eh, si temeva sarebbe stata sbranata dalle tigri d’Africa, sul palcoscenico dei Giochi. Sì, ciao. Le ha sbranate lei,. Tutte tranne una: la keniana Chebet, che ne ha avuto un po’ di più nel tumultuoso giro di chiusura. Con 30’43”35,ha stabilito il nuovo primato nazionale. Vedrete che migliorerà ancora.