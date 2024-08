Milan Futuro tocca a te Storico debutto a Lecco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) di Luca Marinoni Tra oggi e domani si completerà il programma del primo turno della Coppa Italia di serie C. Le squadre lombarde sono pronte ad aprire ufficialmente la nuova stagione con l’intento di partire con il piede giusto e conquistare l’accesso al secondo turno. Proprio in ottica qualificazione, in questo week end sono già in calendario incontri davvero interessanti, che possono fornire indicazioni importanti sull’effettivo valore di formazioni che puntano ad un percorso da protagoniste. In chiave lombarda, oggi spiccano le due sfide che dovranno superare Atalanta Under 23 e Renate, opposte rispettivamente a due rivali di indubbio blasone come Spal e Novara. Un test impegnativo, ma non meno interessante sarà l’esordio dell’Albinoleffe, che con l’ostico Sestri Levante deve trovare la forza per far valere il fattore campo.