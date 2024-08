Meteo caldo sull' Italia | ecco le città da bollino rosso sabato 10 e domenica 11 agosto

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 10 agosto 2024) Sarà un fine settimana rovente su gran parte del nostro Paese. Il ministero della Salute ha emesso un bollettino allarmante: per la giornata di oggi -10- novesono contrassegnate dal, ovvero l’allerta di livello 3, la più elevata, che indica "condizioni di emergenza" con potenziali effetti negativi non solo su anziani, bambini piccoli e persone affette da malattie croniche, ma anchea popolazione sana e attiva. E perle previsioni non sono più incoraggianti.