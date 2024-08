LIVE Pentathlon moderno Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Micheli vuole la semifinale Malan sogna il podio

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della terza giornata di gare delai Giochi della XXXIII Olimpiade. Un programma intensissimo, con le semifinali femminili e la finale maschile. Elenae Alice Sotero vanno a caccia dell'ultimo atto, Giorgioe Matteo Cicinelli provano a far saltare il banco nell'ultimo atto. Si parte la mattina presto, alle 9.30, con laA femminile. E sarà quella più importante in ambito azzurro, con entrambe le nostre portacolori al via.riparte da un ranking round di scherma tutto sommato positivo, mentre Sotero ha bisogno di una grande rimonta. Si svolge tutto in 90 minuti: equitazione, bonus round di scherma, 200 metri stile libero di nuoto e laser run finale.