LIVE – Finale concorso a squadre con le Farfalle ginnastica ritmica Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

(Di sabato 10 agosto 2024) Alle 14:00 di oggi, sabato 10 agosto, lesaranno tra le protagoniste delladeldialledi. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno staccato il pass per la final eight con il secondo punteggio totale, 69.350, e adesso inseguono il sogno di una medaglia, a tre anni dal bronzo di Tokyo 2020. Solo la Bulgaria (che in Giappone vinse l’oro) ha fatto meglio delle azzurre nella giornata di venerdì con 70.400. Terzo punteggio di qualificazione (68.950) per l’Ucraina. Qualificate all’ultimo atto anche Francia (68.800), Cina (67.900), Israele (67.150), Uzbekistan (64.000), Azerbaigian (62.000). Si parte con i cinque cerchi e lesono le sette nell’ordine di partenza: le azzurre si esibiranno prima sulle note dello scherzo molto vivace dalla Symphony No.