Khelif | vinto da donnacon dignitàonore

(Di sabato 10 agosto 2024) 14.00 "Mi sono qualificata a pieno diritto per partecipare a questi giochi, sono una donna come tutte le altre.Sono nata donna. Ho vissuto come donna. Ho gareggiato come donna, e su questo non ci sono dubbi". Così Imane,la nuova campionessa olimpica di pugilato (66Kg) che nonostante gli attacchi subìti non ha parole di odio. Alla Bbc,l'atleta algerina,salita sul podio più alto,ha detto:"Con il mio oro ho mandato un messaggio,la dignità e il mio onore sono al di sopra ogni cosa".