In moto urta il tir e cade Giovane travolto e ucciso

(Di sabato 10 agosto 2024) Terribile incidente ieri mattina, poco prima delle 10.30, sulla provinciale 90, che da Pandino porta a Rivolta d’Adda. Jacopo Francesco Gottardo, unciclista di 24 anni di Liscate ha perso la vita. Il centauro stava arrivando nel territorio del paese di Rivolta, dove avrebbe imboccato la provinciale Rivoltana per far rientro al suo domicilio. Sul lungo e stretto rettilineo il 24enne, a bordo di una Triumph 675 triple, è arrivato in prossimità di un camion che trasportava frattaglie e ha cercato di superarlo in piena velocità. Probabilmente ha sbagliato i calcoli e anziché sorpassarlo, lo hoto nella parte posteriore sinistra, in prossimità del cosiddetto lenzuolo, barra di ferro che impedisce a chi tampona di infilarsi tra le ruote e restare schiacciato.