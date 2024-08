Il nodo dell’Urbanistica Il Tar blocca via Fauché | È nuova costruzione non ristrutturazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo la Procura anche il Tar della Lombardia “boccia“ le operazioni immobiliari che utilizzano la Scia per interventi di demolizione e ricon aumenti di volumetria e cambi di destinazione d’uso, risparmiando così su oneri e monetizzazioni degli standard (i servizi pubblici). Il collegio dei giudici amministrativi Russo-Zucchini-Cozzi ha accolto il ricorso del super-condominio da 200 appartamenti di via Fauchè 9-11 e via Castelvetro 16-18-20, assistito dagli avvocati Wanda e Carlo Mastrojanni, contro il Comune di Milano e la società immobiliare Fauchè 9 srl che intendeva realizzare il nuovo edificio all’interno del cortile.