Grosseto | Voce autorevole sul territorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Antonfrancesco Vivarelli Colonna* La Nazione è un punto di riferimento per l’informazione locale grossetana. Da queste gloriose pagine, in 165 anni, sono passate le cronache di fatti e personaggi che hanno segnato la vita di un’intera comunità. Qui vengono riportati, per esempio, gli importanti risultati dei lavori svolti nelle assemblee comunali. Sempre qui trovano spazio i dibattiti che tengono vivo l’interesse della città per la cosa pubblica, per quel che avviene ae nelle frazioni, nelle campagne, nei centri più lontani. Sempre qui vengono ospitati interventi autorevoli, penso alle parole non solo del sottoscritto, ma anche e soprattutto a quelle di personalità come il prefetto o il vescovo. Insomma, La Nazione rappresenta la Maremma, il suo, la sua gente.