Golf femminile oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 10 agosto tv streaming italiane in gara

(Di sabato 10 agosto 2024)finisce tutto. Al LeNational di Saint-Quentin-en-Yvelines, questa sarà la giornata in cui avrà termine tutto ciò che riguarda ilalle, e si chiuderà con la parte, ancoracon un gran duello in scena tra Morgane Metraux e Lydia Ko, Svizzera contro Nuova Zelanda. Ma potrebbe non essere l’unica situazione in ballo, anche perché in tante possono rientrare sul duo di testa. Potrebbe, insomma, andarsi a verificare una situazione al cardiopalma stile torneo maschile, e chissà, magari entrerà in scena anche qualche playoff per le medaglie. Una cosa è certa: le emozioni sui green non finiscono mai. Il torneo olimpico disi chiude. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky.