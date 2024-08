Finale salto in alto con Tamberi e Sottile oggi in tv atletica Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024)e come vedere in diretta ladelindicon Gianmarcoe Stefanoalledi. Dopo una qualificazione sofferta a causa dei calcoli ai reni e la febbre, il portabandiera azzurro ha promesso battaglia per difendere il titolo a cinque cerchi conquistato tre anni fa assieme all’amico Barshim. Tra i migliori saltatori al mondo c’è anche. L’appuntamento è alle 19:00 di sabato 10 agosto. La gara sarà visibile in diretta streaming su Discovery +, piattaforma che offre una copertura totale dei Giochi e sui canali Eurosport, disponibili anche su Sky, Sky Go e Dazn. Rai 2 e Rai Sport, invece, garantiscono una diretta quotidiana in chiaro della manifestazione a cinque cerchi, con priorità agli eventi più importanti e agli italiani in lotta per le medaglie. In alternativa, Sportface.