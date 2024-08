Cultura della legalità Carabinieri dai bimbi dell’Oratorio estivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoiStazione di Castel Baronia, nell’ambito delle iniziative promosse dall’Arma, in tema di “formazione”, hanno fatto visita ai giovanissimi frequentatori, organizzato dalle parrocchie di Santa Maria delle Fratte e Sant’Euplio Martire. Una giornata speciale quella vissuta dai bambini che, seguiti da numerosi animatori ed educatori con il compito di promuovere iniziativeli e ludico/ricreative anche nel periodo, hanno potuto confrontarsi su temivicini a loro e scoprire le funzioni ed i compiti delle Forze dell’Ordine. In particolare è stato trattato il tema del bullismo. Forte l’interesse manifestato dai piccoli presenti che hanno posto una serie di appropriate domande al Comandantelocale Stazione.